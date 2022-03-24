SCMP: США не имеют права осуждать Россию после событий в Ираке

Попытки Вашингтона обвинить Москву демонстрируют двуличие Белого дома, говорится в публикации.

У США нет права осуждать Россию из-за конфликта на Украине после своих военных преступлений в Ираке. Об этом пишет китайская газета South China Morning Post.

Как отмечает издание, вторжение американских войск было недопустимым нарушением Устава Организации Объединённых Наций и от его последствий до сих пор страдает весь Ближневосточный регион.

"Ничем не вызванное нападение на Ирак, которое оправдывалось ложью и обманом, и последующая оккупация страны стали не только грандиозной стратегической ошибкой, но и длинной серией военных преступлений и преступлений против человечества", — отмечается в статье.

По мнению автора публикации, старания Вашингтона сделать Россию виноватой демонстрируют лицемерие Белого дома. Мир устал от постоянных обвинений Америки в адрес стран, которые ей не нравятся, а также от убийств, на которые идут Штаты якобы во имя праведности и международной справедливости, подчеркнул обозреватель.