Посол также рассказал о том, что радикальные украинские группировки используют сейчас тактику, которую применяли фашисты во время Второй мировой войны.

В Пентагоне забыли, как недавно самолёты США и их союзников по НАТО в прямом эфире бомбили города Югославии, Ирака и Ливии, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя слова пресс-секретаря Минобороны США Джона Кирби о том, что российские войска якобы причастны к военным преступлениям на Украине.

В своём телеграм-канале Антонов добавил, что власти США, вероятно, также забыли о вопиющих преступлениях американских военнослужащих и наёмников в Афганистане и Сирии. Посол подчеркнул, что Вооружённые силы РФ в ходе "Операции Z" наносят удары только по объектам военной инфраструктуры Украины. В то время как радикальные украинские группировки используют тактику фашистов.

"Прикрываясь женщинами и детьми в качестве живого щита, нацисты устанавливают в жилых кварталах ракетные системы залпового огня, из которых ведут огонь по российским военнослужащим. Применяют ракеты "Точка-У", оснащённые кассетными боеприпасами против мирных жителей. Препятствуют гражданскому населению покинуть районы боевых действий", — рассказал посол.