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22 марта, 20:48

Пентагон: Ситуация на Украине повлияет на новую стратегию нацбезопасности США

Американская администрация сейчас готовится внести правки в этот документ. Какие-либо подробности о том, что может в нём измениться, не разглашаются.

Специальная военная операция России на Украине окажет влияние на новую стратегию национальной безопасности США. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он уточнил, что эта стратегия уже разрабатывается американской администрацией, разглашать какие-либо подробности отказался.

"Не хочу её оглашать в предварительном порядке. Я бы сказал только, что, безусловно, стратегия будет составлена с учётом происходящего на Украине", — отметил представитель военного ведомства США.

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Лайф напоминает, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

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Wikipedia

Артем Порвин

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