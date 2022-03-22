Пентагон: Ситуация на Украине повлияет на новую стратегию нацбезопасности США

Специальная военная операция России на Украине окажет влияние на новую стратегию национальной безопасности США. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он уточнил, что эта стратегия уже разрабатывается американской администрацией, разглашать какие-либо подробности отказался.

"Не хочу её оглашать в предварительном порядке. Я бы сказал только, что, безусловно, стратегия будет составлена с учётом происходящего на Украине", — отметил представитель военного ведомства США.