Песков уточнил, в каком случае Россия может использовать ядерное оружие
В интервью американской телекомпании CNN представитель Кремля напомнил, что это чётко прописано в концепции национальной безопасности РФ.
Россия может использовать свои ядерные силы только в случае, если появляется реальная угроза существованию страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телекомпании CNN.
Он напомнил, что у России есть концепция национальной безопасности, которая открыта для ознакомления. В документе как раз указаны возможные условия использования ядерного оружия.
"То есть если будет угроза существованию страны, то оно может быть использовано в соответствии с нашей концепцией", — сказал Песков в эфире телеканала CNN, добавив, что других причин в тексте документов не указано.
Как сообщал Лайф, президент РФ Владимир Путин отмечал, что желание Киева создать ядерное оружие было реальной угрозой. Он также добавил, что на Украине действовала и сеть из десятков лабораторий, где осуществлялись военно-биологические программы.
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