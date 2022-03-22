Песков уточнил, в каком случае Россия может использовать ядерное оружие

Россия может использовать свои ядерные силы только в случае, если появляется реальная угроза существованию страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телекомпании CNN.

Он напомнил, что у России есть концепция национальной безопасности, которая открыта для ознакомления. В документе как раз указаны возможные условия использования ядерного оружия.

"То есть если будет угроза существованию страны, то оно может быть использовано в соответствии с нашей концепцией", — сказал Песков в эфире телеканала CNN, добавив, что других причин в тексте документов не указано.