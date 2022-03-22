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22 марта, 19:33

Песков уточнил, в каком случае Россия может использовать ядерное оружие

В интервью американской телекомпании CNN представитель Кремля напомнил, что это чётко прописано в концепции национальной безопасности РФ.

Россия может использовать свои ядерные силы только в случае, если появляется реальная угроза существованию страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телекомпании CNN.

Он напомнил, что у России есть концепция национальной безопасности, которая открыта для ознакомления. В документе как раз указаны возможные условия использования ядерного оружия.

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"То есть если будет угроза существованию страны, то оно может быть использовано в соответствии с нашей концепцией", — сказал Песков в эфире телеканала CNN, добавив, что других причин в тексте документов не указано.

Как сообщал Лайф, президент РФ Владимир Путин отмечал, что желание Киева создать ядерное оружие было реальной угрозой. Он также добавил, что на Украине действовала и сеть из десятков лабораторий, где осуществлялись военно-биологические программы.

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Минобороны РФ

Андрей Григорьев

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