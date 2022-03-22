Полянский: Киев будет нести ответственность за любые инциденты с химикатами
В ночь на 21 марта в городе Сумы была реализована спланированная провокация украинских националистов, о которой ранее предупреждало Минобороны РФ. Речь идёт об утечке аммиака на заводе "Сумыхимпром".
Ответственность за какие-либо инциденты с токсичными материалами будут нести власти Украины. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
"Хотел бы подчеркнуть, что националистический режим в Киеве, а также его спонсоры будут нести прямую ответственность за любые возможные инциденты с хранилищами токсичных материалов", — сказал журналистам дипломат.
Ранее Лайф сообщал, что в ночь на 21 марта украинские националисты совершили провокацию в Сумах, о которой предупреждало Минобороны РФ. Речь идёт об утечке аммиака на заводе "Сумыхимпром". Под угрозой оказалось одно из сёл. Там удалось быстро завершить ликвидацию аварии, никто не пострадал. При этом ещё 19 марта российское оборонное ведомство предупреждало, что украинские националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором в Сумах. Они планировали подорвать ёмкости с ядовитыми веществами при подходе подразделений российских войск.
ТАСС / Zuma