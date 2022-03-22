Полянский: Киев будет нести ответственность за любые инциденты с химикатами

Ответственность за какие-либо инциденты с токсичными материалами будут нести власти Украины. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Хотел бы подчеркнуть, что националистический режим в Киеве, а также его спонсоры будут нести прямую ответственность за любые возможные инциденты с хранилищами токсичных материалов", — сказал журналистам дипломат.