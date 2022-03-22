В ночь на 21 марта в городе Сумы была реализована спланированная провокация украинских националистов, о которой ранее предупреждало Минобороны РФ. Речь идёт об утечке аммиака на заводе "Сумыхимпром".

Ответственность за какие-либо инциденты с токсичными материалами будут нести власти Украины. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.