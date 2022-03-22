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22 марта, 19:17

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против задержавших в Латвии блогера Фёдорова

По мнению председателя СК РФ, данный случай является грубейшим нарушением основополагающих прав человека и свидетельствует об ограничении свободы слова.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Латвии, которые приняли решение о задержании известного русскоязычного блогера Кирилла Фёдорова. Об этом сообщили в СК РФ.

"Данный случай является грубейшим нарушением основополагающих прав человека и свидетельствует об ограничении свободы слова в Латвийской Республике", говорится в сообщении ведомства.

Будет возбуждено уголовное дело по статье 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела). Следователи устанавливают, кто принимал решение об аресте Фёдорова.

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Лайф напоминает, что блогера задержали 17 марта "за отказ в сотрудничестве с государственной пропагандой". Его сторонники обратились к МИД РФ с просьбой поспособствовать освобождению. Там, в свою очередь, уже потребовали от латвийских властей немедленно освободить Фёдорова.

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Артем Порвин

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