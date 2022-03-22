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22 марта, 19:26

Салливан анонсировал ужесточение санкций против России после саммита в Брюсселе

Соответствующие решения должны быть приняты во время поездки американского лидера Джо Байдена в Европу. Он также планирует обсудить изменение расстановки сил НАТО.

Европейский союз и Соединённые Штаты собираются ввести дополнительные санкции против России. Соответствующее решение должно быть принято по итогам визита президента США Джо Байдена в Брюссель, сообщил его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Он [Байден] присоединится к нашим партнёрам в деле введения дальнейших санкций против России и ужесточения существующих санкций, чтобы принять меры против обхода санкций и обеспечить [их] надёжное исполнение", сообщил Салливан журналистам на брифинге.

Он добавил, что в ходе визита Байдена в Брюссель планируется поднять вопрос изменения расстановки сил НАТО. По словам Салливана, указанные изменения будут касаться восточного фланга и будут зависеть от действий России.

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Flickr / Whitehouse

Артем Порвин

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