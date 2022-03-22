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22 марта, 20:43
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Wall Street Journal: Мировые компании нашли лазейки для продолжения работы в РФ

Так, в список товаров первой необходимости внезапно "попали" чипсы, косметика и даже мороженое. Между тем давление со стороны западных политиков и активистов на бизнесменов всё усиливается.

Вопреки давлению западных политиков и антироссийских санкций некоторые мировые компании всё же нашли лазейки для продолжения ведения бизнеса в России, пишет Wall Street Journal. Авторы публикации отмечают, что хитрости, к которым прибегли предприниматели, очевидны.

Колумнисты Саабира Чаудхури и Шэрон Терлеп указывают, что крупные иностранные компании обещали остановить производство и сбыт всей продукции, за исключением товаров первой необходимости. Однако трактовать это понятие бизнес решил по-своему и как можно шире. Так, в список попали картофельные чипсы, бритвы, освежители воздуха, косметика и даже мороженое. Между тем, как уточняется в издании, американский и европейский бизнес находится под усиливающимся давлением политиков и активистов, призывающих к дальнейшему сокращению деятельности на территории России из-за военной "Операции Z" на Украине.

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Как писал Лайф ранее, Мантуров подчеркнул, что ни одна иностранная компания не заявляла об окончательном уходе с рынка РФ. По словам главы Минпромторга, трудности в логистике являются основными причинами приостановки деятельности бизнеса. При этом он отметил, что предприятия продолжают платить зарплату сотрудникам.

Обложка ©

Pexels

Арина Родионова

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