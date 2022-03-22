Wall Street Journal: Мировые компании нашли лазейки для продолжения работы в РФ

Вопреки давлению западных политиков и антироссийских санкций некоторые мировые компании всё же нашли лазейки для продолжения ведения бизнеса в России, пишет Wall Street Journal. Авторы публикации отмечают, что хитрости, к которым прибегли предприниматели, очевидны.

Колумнисты Саабира Чаудхури и Шэрон Терлеп указывают, что крупные иностранные компании обещали остановить производство и сбыт всей продукции, за исключением товаров первой необходимости. Однако трактовать это понятие бизнес решил по-своему и как можно шире. Так, в список попали картофельные чипсы, бритвы, освежители воздуха, косметика и даже мороженое. Между тем, как уточняется в издании, американский и европейский бизнес находится под усиливающимся давлением политиков и активистов, призывающих к дальнейшему сокращению деятельности на территории России из-за военной "Операции Z" на Украине.