Захарову удивила попытка Зеленского сыграть на трагедии холокоста

Попытка президента Украины Владимира Зеленского провести искусственные параллели между холокостом и нынешними событиями на Украине является гнусной манипуляцией. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обращением Зеленского к депутатам кнессета.

"Выступление Владимира Зеленского 20 марта перед депутатами израильского кнессета (парламента), организованное в видеоформате, вызвало, мягко говоря, удивление, в том числе среди тех, кому оно было адресовано", — отметила Захарова в своём Telegram-канале.

Она добавила, что основная причина такого удивления заключается в неумелых попытках украинского лидера сыграть на трагедии еврейского народа в годы Второй мировой войны. По мнению Захаровой, он проводил искусственные параллели между современными событиями на Украине и холокостом.

"Объектом гнусных манипуляций стали полные трагизма для каждого еврея слова "холокост", "Бабий Яр". Без зазрения совести украинский президент спекулировал на "переплетении историй" украинцев и евреев, на общей угрозе их "тотального уничтожения", — заключила Мария Захарова.