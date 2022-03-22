Reuters: Европейская организация метеорологии приостановила связи с Россией
Как пишет агентство, данные EUMETSAT получал 21 пользователь в РФ. Организация отвечает за запуск и эксплуатацию спутников в сфере мониторинга климата.
Европейская организация спутниковой метеорологии EUMETSAT приостановила сотрудничество с Россией, сообщает агентство Reuters. К такому решению пришёл специальный совет государств, входящих в эту структуру. Речь идёт о прекращении действия двустороннего соглашения о сотрудничестве с РФ, включая весь обмен данными и обучение сотрудников.
Как пишет агентство, в EUMETSAT сообщили, что в России 21 пользователь получал её данные, но о каких организациях идёт речь, уточнять отказались. EUMETSAT базируется в Дармштадте. Она отвечает за запуск и эксплуатацию спутников, доставку спутниковых данных конечным пользователям, а также за содействие в оперативном мониторинге климата.
Как сообщал Лайф, ранее Рогозин заявил об усилении киберзащиты спутников "Роскосмоса" из-за шантажа Запада. Глава госкорпорации отметил, что санкции США и Евросоюза не остановят развитие российской космической отрасли, тем более что есть много иностранных заказчиков.
Wikipedia / EUMETSAT