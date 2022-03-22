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22 марта, 20:09

Reuters: Европейская организация метеорологии приостановила связи с Россией

Как пишет агентство, данные EUMETSAT получал 21 пользователь в РФ. Организация отвечает за запуск и эксплуатацию спутников в сфере мониторинга климата.

Европейская организация спутниковой метеорологии EUMETSAT приостановила сотрудничество с Россией, сообщает агентство Reuters. К такому решению пришёл специальный совет государств, входящих в эту структуру. Речь идёт о прекращении действия двустороннего соглашения о сотрудничестве с РФ, включая весь обмен данными и обучение сотрудников.

Как пишет агентство, в EUMETSAT сообщили, что в России 21 пользователь получал её данные, но о каких организациях идёт речь, уточнять отказались. EUMETSAT базируется в Дармштадте. Она отвечает за запуск и эксплуатацию спутников, доставку спутниковых данных конечным пользователям, а также за содействие в оперативном мониторинге климата.

В России вводится штраф для операторов связи за использование иностранных спутников

В России вводится штраф для операторов связи за использование иностранных спутников

Как сообщал Лайф, ранее Рогозин заявил об усилении киберзащиты спутников "Роскосмоса" из-за шантажа Запада. Глава госкорпорации отметил, что санкции США и Евросоюза не остановят развитие российской космической отрасли, тем более что есть много иностранных заказчиков.

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Wikipedia / EUMETSAT

Арина Родионова

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