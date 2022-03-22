Песков: Есть украинцы, которые сотрудничают с нашими военными

Он подчеркнул, что Вооружённые силы России никаким образом не предпринимают агрессивных действий против мирных жителей, которые не нападают на военнослужащих РФ.

Часть украинцев, которые хотят избежать жертв, сотрудничают с российскими военнослужащими в ходе "Операции Z". Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть украинцы, которые сотрудничают, которые работают с нашими военными, есть украинцы, которые хотят избежать жертв и находятся в контакте с нашими военными", — сказал Песков в интервью телеканалу CNN.

Он добавил, что Вооружённые силы России никаким образом не ведут агрессивные действия против мирных жителей, которые не пытаются убить военнослужащих РФ. Песков добавил, что российским военным запрещено причинять вред гражданским лицам.