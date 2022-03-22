Песков: Было понятно, что Украина намеревается напасть на Донбасс

По его словам, перед началом российской военной "Операции Z" численность группировки ВСУ в том регионе достигла около 120 тысяч человек.

В распоряжении России были данные о том, что Украина собирается начать военную операцию против Донбасса. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью американской телекомпании CNN.

Он отметил, что российские власти до последнего надеялись урегулировать конфликт мирным путём, что Украина откажется от наступательных действий и вернётся к переговорам в "нормандском формате".

"В течение пары дней нам, нашим военным экспертам стало абсолютно понятно, что Украина намеревается начать наступление на Донбасс. Были прямые указания на то, что готовится наступление", — заявил Дмитрий Песков.

Он уточнил, что перед началом российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины — "Операции Z" численность группировки ВСУ в Донбассе составляла около 120 тысяч человек.