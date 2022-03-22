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Опубликовано 22 марта 2022, 19:53

Песков: Было понятно, что Украина намеревается напасть на Донбасс

По его словам, перед началом российской военной "Операции Z" численность группировки ВСУ в том регионе достигла около 120 тысяч человек.

В распоряжении России были данные о том, что Украина собирается начать военную операцию против Донбасса. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью американской телекомпании CNN.

Он отметил, что российские власти до последнего надеялись урегулировать конфликт мирным путём, что Украина откажется от наступательных действий и вернётся к переговорам в "нормандском формате".

"В течение пары дней нам, нашим военным экспертам стало абсолютно понятно, что Украина намеревается начать наступление на Донбасс. Были прямые указания на то, что готовится наступление", заявил Дмитрий Песков.

Он уточнил, что перед началом российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины — "Операции Z" численность группировки ВСУ в Донбассе составляла около 120 тысяч человек.

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Лайф напоминает, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

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Facebook (запрещена на территории Российской Федерации) / Генеральный штаб ВСУ

Артем Порвин
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