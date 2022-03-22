Макрон в разговоре с Путиным высказался за прекращение огня на Украине

В Елисейском дворце отметили, что телефонный разговор лидеров Франции и России продолжался в течение часа.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обратил внимание на важность прекращения огня на Украине. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Как отмечается, в ходе беседы французский лидер обратил внимание на отсутствие иного решения для завершения конфликта, кроме как прекращение огня на территории Украины. В Елисейском дворце уточнили, что телефонный разговор лидеров Франции и России продолжался в течение часа.