Макрон в разговоре с Путиным высказался за прекращение огня на Украине
В Елисейском дворце отметили, что телефонный разговор лидеров Франции и России продолжался в течение часа.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обратил внимание на важность прекращения огня на Украине. Об этом сообщили в Елисейском дворце.
Как отмечается, в ходе беседы французский лидер обратил внимание на отсутствие иного решения для завершения конфликта, кроме как прекращение огня на территории Украины. В Елисейском дворце уточнили, что телефонный разговор лидеров Франции и России продолжался в течение часа.
Лайф напоминает, предыдущий разговор двух лидеров состоялся 18 марта. Тогда Путин рассказал Макрону о многочисленных военных преступлениях ВСУ и националистов. Он обратил внимание собеседника на массированные ракетные и артиллерийские обстрелы городов Донбасса со стороны Украины.
ТАСС / ЕРА