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Регион
Опубликовано 22 марта 2022, 20:00
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Макрон в разговоре с Путиным высказался за прекращение огня на Украине

В Елисейском дворце отметили, что телефонный разговор лидеров Франции и России продолжался в течение часа.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обратил внимание на важность прекращения огня на Украине. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Как отмечается, в ходе беседы французский лидер обратил внимание на отсутствие иного решения для завершения конфликта, кроме как прекращение огня на территории Украины. В Елисейском дворце уточнили, что телефонный разговор лидеров Франции и России продолжался в течение часа.

Путин рассказал Макрону о многочисленных военных преступлениях ВСУ и националистов
Путин рассказал Макрону о многочисленных военных преступлениях ВСУ и националистов

Лайф напоминает, предыдущий разговор двух лидеров состоялся 18 марта. Тогда Путин рассказал Макрону о многочисленных военных преступлениях ВСУ и националистов. Он обратил внимание собеседника на массированные ракетные и артиллерийские обстрелы городов Донбасса со стороны Украины.

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ТАСС / ЕРА

Артем Порвин
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