Член ОП РФ Лянге заявила о дискриминации русинов в Закарпатье

Президент межрегиональной общественной организации "Гильдия межэтнической журналистики", член ОП РФ Маргарита Лянге заявила, что государственная политика дискриминации на Украине коснулась и русинов, которые составляли большинство населения Закарпатья. По словам журналистки, представителям этого этноса запрещали использовать родной русский язык, а за отказ признавать себя частью украинского народа в СБУ "наказывали" даже 70-летних "бабулек", а тысячи молодых людей попросту исчезли, и об их судьбе с 2014 года ничего не известно.

"Русины, которым удалось перебраться в Россию и которые рассказывали фактически о геноциде и том, что на Украине они давно и привычно "люди второго сорта", боялись называть свои имена. Потому что на родине в Закарпатье остались родственники, к которым потом непременно нагрянут националисты, будут издеваться или просто убьют", — приводит слова Лянге Telegram-канал ОП РФ.

Лянге заявляет, что с 1996 года на Украине существовала госпрограмма "по решению проблем русинов", которая перекрывала им доступ на руководящие должности, открыто декларировала ускоренную украинизацию, запрет на референдум о самоидентификации и усиленное применение уголовной ответственности ко всем несогласным на ассимиляцию. Журналистка указывает на то, что все эти "вопиющие факты государственного нацизма вообще никого не волновали в Западной Европе".

"Увы, мне часто приходилось слышать упрёки и в адрес России, которая, по мнению русинов, слишком долго не слышала их мольбы о помощи. Но ситуация начала меняться. Сегодня, когда благодаря России у народа Донбасса появилась надежда на то, что они могут быть свободными и самобытными, русины не случайно напоминают, что и они уже 30 лет как мечтают о такой же свободе и самобытности", — заключила Лянге.