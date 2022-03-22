Bloomberg: Google начал скрытно вывозить своих сотрудников из России
Как сообщает агентство, корпорация запустила перевод персонала несколько недель назад, хотя официально ещё работает в РФ. Представитель компании от комментариев оказался.
Американский IT-гигант Google начал незаметно переводить своих работающих в России сотрудников за пределы страны. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники в корпорации.
Как отметил конфиденциальный источник, перевод персонала был запущен несколько недель назад, хотя официально работа в стране продолжается. Представители компании информацию как-либо комментировать отказались.
Ранее Лайф писал, что Роскомнадзор требует от администрации компании Google принять меры, чтобы прекратить распространение угроз в адрес российских граждан в YouTube. В ведомстве считают, что действия администрации видеохостинга носят террористический характер.
Wikipedia / Google