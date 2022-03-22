Bloomberg: Google начал скрытно вывозить своих сотрудников из России

Американский IT-гигант Google начал незаметно переводить своих работающих в России сотрудников за пределы страны. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники в корпорации.

Как отметил конфиденциальный источник, перевод персонала был запущен несколько недель назад, хотя официально работа в стране продолжается. Представители компании информацию как-либо комментировать отказались.