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22 марта, 20:29

Bloomberg: Google начал скрытно вывозить своих сотрудников из России

Как сообщает агентство, корпорация запустила перевод персонала несколько недель назад, хотя официально ещё работает в РФ. Представитель компании от комментариев оказался.

Американский IT-гигант Google начал незаметно переводить своих работающих в России сотрудников за пределы страны. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники в корпорации.

Как отметил конфиденциальный источник, перевод персонала был запущен несколько недель назад, хотя официально работа в стране продолжается. Представители компании информацию как-либо комментировать отказались.

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Ранее Лайф писал, что Роскомнадзор требует от администрации компании Google принять меры, чтобы прекратить распространение угроз в адрес российских граждан в YouTube. В ведомстве считают, что действия администрации видеохостинга носят террористический характер.

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Wikipedia / Google

Арина Родионова

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