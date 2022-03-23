Комбат ДНР: Украинские военные пытаются бежать из Мариуполя в женских платьях
Один из последних был задержан в шубе и женских туфлях. Бойцы ДНР допрашивают таких и отправляют в профильные инстанции.
Некоторые военнослужащие Украины предпринимают попытки покинуть Мариуполь, притворяясь женщинами. Для маскировки они используют платья, юбки и туфли, сообщил командир батальона сил ДНР майор Олег Кокарев.
Задержанный украинский военнослужащий. Кадр из видео © Telegram / РИА "Новости"
"Они пытаются под видом мирных жителей выходить на нашу сторону, чтобы где-то раствориться и уйти. Они зачастую ходят в женской одежде", — сказал офицер в беседе с РИА "Новости".
Кокарев рассказал, что один из последних таких задержанных был в шубе, платье и женских туфлях. Комбат уточняет, что бойцы ДНР допрашивают таких людей, а после отправляют их в соответствующие инстанции.
"Клялся, что он мирный житель, что он здесь живёт. Ну, по крайней мере по нему видно, что это боевик", — отметил собеседник агентства.
Ранее Лайф сообщал, что Пушилин заявил о разгроме украинской бригады морской пехоты под Мариуполем. По словам главы ДНР, это значительно упростит продвижение военнослужащих Донбасса по отдельным районам этого города.
ТАСС / Николай Тришин