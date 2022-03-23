Пушилин заявил о разгроме украинской бригады морской пехоты под Мариуполем

По словам главы ДНР, это значительно упростит продвижение военнослужащих Донбасса по отдельным районам этого города.

36-я бригада морской пехоты Вооружённых сил Украины полностью разгромлена. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Сегодня можно констатировать факт, что полностью разгромлена 36-я бригада морской пехоты ВСУ, что упростит сейчас для наших подразделений продвижение по отдельным районам Мариуполя", — заявил Пушилин во вторник в эфире Первого канала.