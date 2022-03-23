Пушилин заявил о разгроме украинской бригады морской пехоты под Мариуполем
По словам главы ДНР, это значительно упростит продвижение военнослужащих Донбасса по отдельным районам этого города.
36-я бригада морской пехоты Вооружённых сил Украины полностью разгромлена. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Сегодня можно констатировать факт, что полностью разгромлена 36-я бригада морской пехоты ВСУ, что упростит сейчас для наших подразделений продвижение по отдельным районам Мариуполя", — заявил Пушилин во вторник в эфире Первого канала.
Ранее Лайф писал, что пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал главной целью ВС РФ в Мариуполе очищение города от националистов. Представитель Кремля подчеркнул, что военные таких подразделений не выпускают мирных жителей из города, а также используют граждан в качестве живого щита.
ТАСС / Михаил Терещенко