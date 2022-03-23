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22 марта, 21:10

Пушилин заявил о разгроме украинской бригады морской пехоты под Мариуполем

По словам главы ДНР, это значительно упростит продвижение военнослужащих Донбасса по отдельным районам этого города.

36-я бригада морской пехоты Вооружённых сил Украины полностью разгромлена. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Сегодня можно констатировать факт, что полностью разгромлена 36-я бригада морской пехоты ВСУ, что упростит сейчас для наших подразделений продвижение по отдельным районам Мариуполя", — заявил Пушилин во вторник в эфире Первого канала.

Народная милиция ДНР: Войска полностью денацифицировали 36-ю бригаду ВСУ под Мариуполем

Народная милиция ДНР: Войска полностью денацифицировали 36-ю бригаду ВСУ под Мариуполем

Ранее Лайф писал, что пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал главной целью ВС РФ в Мариуполе очищение города от националистов. Представитель Кремля подчеркнул, что военные таких подразделений не выпускают мирных жителей из города, а также используют граждан в качестве живого щита.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Артем Порвин

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