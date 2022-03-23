"Z-пуск": Рогозин показал старт ракеты с символом военной спецоперации на Украине
Таким образом "Союз-2.1а" со спутником связи "Меридиан-М" присоединились к акции поддержки российских военнослужащих.
Пуск ракеты с символом Z с космодрома Плесецк. Видео © Telegram-канал / РОГОZИН
Ракета-носитель "Союз-2.1а" со спутником связи "Меридиан-М", стартовавшая 22 марта с космодрома Плесецк в Архангельской области, на головном обтекателе была помечена знаком "Z". Он используется для обозначения части военной техники ВС РФ на Украине. Кадры с чётко видным символом "Операции Z" разместил у себя в Telegram-канале глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Ракета-носитель "Союз-2.1а", стартовавшая сегодня с космодрома Плесецк, присоединилась к акции поддержки российских военнослужащих ZаНаших! ... Сегодняшний Z-пуск с Плесецка", — подписал видео и фото Рогозин.
Напомним, ракета "Союз-2.1а" со спутником связи "Меридиан-М" стартовала с Плесецка. Запуск был проведён с площадки № 43 государственного испытательного космодрома боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил РФ.
Telegram-канал / РОГОZИН