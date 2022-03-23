"Z-пуск": Рогозин показал старт ракеты с символом военной спецоперации на Украине

Ракета-носитель "Союз-2.1а" со спутником связи "Меридиан-М", стартовавшая 22 марта с космодрома Плесецк в Архангельской области, на головном обтекателе была помечена знаком "Z". Он используется для обозначения части военной техники ВС РФ на Украине. Кадры с чётко видным символом "Операции Z" разместил у себя в Telegram-канале глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.