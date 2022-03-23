ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 марта 2022, 21:05

"Z-пуск": Рогозин показал старт ракеты с символом военной спецоперации на Украине

Таким образом "Союз-2.1а" со спутником связи "Меридиан-М" присоединились к акции поддержки российских военнослужащих.

Пуск ракеты с символом Z с космодрома Плесецк. Видео © Telegram-канал / РОГОZИН

Ракета-носитель "Союз-2.1а" со спутником связи "Меридиан-М", стартовавшая 22 марта с космодрома Плесецк в Архангельской области, на головном обтекателе была помечена знаком "Z". Он используется для обозначения части военной техники ВС РФ на Украине. Кадры с чётко видным символом "Операции Z" разместил у себя в Telegram-канале глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Ракета-носитель "Союз-2.1а", стартовавшая сегодня с космодрома Плесецк, присоединилась к акции поддержки российских военнослужащих ZаНаших! ... Сегодняшний Z-пуск с Плесецка",подписал видео и фото Рогозин.

Минобороны РФ: "Фрегат" успешно вывел на орбиту российский спутник связи "Меридиан-М"
Минобороны РФ: "Фрегат" успешно вывел на орбиту российский спутник связи "Меридиан-М"

Напомним, ракета "Союз-2.1а" со спутником связи "Меридиан-М" стартовала с Плесецка. Запуск был проведён с площадки № 43 государственного испытательного космодрома боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил РФ.

BannerImage

Telegram-канал / РОГОZИН

Арина Родионова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дмитрий Рогозин
  • Космос
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar