В офисе Зеленского анонсировали его выступление на саммите "Большой семёрки"
По словам пресс-секретаря украинского лидера, он выступит с обращением, чтобы вновь призвать мировую общественность оказывать военную помощь Киеву.
Президент Украины Владимир Зеленский обратится по видеосвязи к лидерам стран "Большой семёрки" во время их встречи в Брюсселе, которая запланирована на четверг. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.
В эфире украинского телеканала "1+1" он сказал, что Украина может принять в заседании полноценное участие. Однако в каком именно формате, Никифоров не пояснил.
"Как минимум это будет обращение президента, как максимум — полноценное участие, конечно, в видеоформате. О формате участия станет известно в ближайшие дни", — добавил Никифоров.
По словам пресс-секретаря украинского лидера, Зеленский собирается вновь призвать мировую общественность к оказанию Украине военной помощи. Будет предложено два варианта: бесполётная зона над Украиной или передача стране систем ПВО и авиации.
А ранее Лайф сообщал, что Зеленский высказался за референдум по итогам переговоров с Россией. Украинский лидер считает нормальным компромиссом ситуацию, когда страна согласится с тем, что она не будет вступать в НАТО, но получит гарантии от отдельных стран – членов альянса.
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