В офисе Зеленского анонсировали его выступление на саммите "Большой семёрки"

Президент Украины Владимир Зеленский обратится по видеосвязи к лидерам стран "Большой семёрки" во время их встречи в Брюсселе, которая запланирована на четверг. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

В эфире украинского телеканала "1+1" он сказал, что Украина может принять в заседании полноценное участие. Однако в каком именно формате, Никифоров не пояснил.

"Как минимум это будет обращение президента, как максимум — полноценное участие, конечно, в видеоформате. О формате участия станет известно в ближайшие дни", — добавил Никифоров.

По словам пресс-секретаря украинского лидера, Зеленский собирается вновь призвать мировую общественность к оказанию Украине военной помощи. Будет предложено два варианта: бесполётная зона над Украиной или передача стране систем ПВО и авиации.