В Сербии объяснили, почему уход европейских компаний из РФ опасен для них самих
По мнению журналиста местного издания, отказ властей ЕС от российского газа вовсе уничтожит экономику союза.
Евросоюз сам пострадает от санкций, которые были введены против РФ из-за "Операции Z" на Украине, а европейские компании могут полностью лишиться российского рынка. Об этом рассказал обозреватель сербской газеты "Правда" Иван Пайович.
По его мнению, уход из России европейских организаций опасен для них самих, поскольку их продукцию на российском рынке быстро заменят товары из Китая. При этом возвращение компаний из ЕС в РФ и вовсе может стать невозможным, потому что высокие цены на природный газ сделают их товары неконкурентоспособными.
"Проблемы возникнут скорее у Европы, так как они легко ушли с российского рынка, но вернуться им будет куда труднее, если вообще возможно. Высокие цены на газ делают европейские товары нерентабельными, поскольку китайские товары будут намного дешевле и ничем не уступят по качеству", — поведал Пайович.
Кроме того, по словам журналиста, страны ЕС уже использовали все свои возможности против Москвы, которая сейчас только начала отвечать на действия Запада. При этом Пайович добавил, что европейские государства не смогут отказаться от импорта российских энергоносителей, так как ЕС этим шагом "уничтожит свою экономику и заставит своё население мёрзнуть в собственных домах".
Лайф напоминает, что в связи с проведением "Операции Z", о которой объявил президент России Владимир Путин, многие страны ввели санкции в отношении РФ. Западные компании стали прекращать работу в России. Среди них британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS, розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), испанская компания по дизайну и производству одежды Mango, а также американский производитель Levi Strauss & Co., датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft. О решении приостановить работу в РФ также объявил владелец брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho.
ТАСС / Ермохин Сергей