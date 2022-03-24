В Сербии объяснили, почему уход европейских компаний из РФ опасен для них самих

По мнению журналиста местного издания, отказ властей ЕС от российского газа вовсе уничтожит экономику союза.

Евросоюз сам пострадает от санкций, которые были введены против РФ из-за "Операции Z" на Украине, а европейские компании могут полностью лишиться российского рынка. Об этом рассказал обозреватель сербской газеты "Правда" Иван Пайович.

По его мнению, уход из России европейских организаций опасен для них самих, поскольку их продукцию на российском рынке быстро заменят товары из Китая. При этом возвращение компаний из ЕС в РФ и вовсе может стать невозможным, потому что высокие цены на природный газ сделают их товары неконкурентоспособными.

"Проблемы возникнут скорее у Европы, так как они легко ушли с российского рынка, но вернуться им будет куда труднее, если вообще возможно. Высокие цены на газ делают европейские товары нерентабельными, поскольку китайские товары будут намного дешевле и ничем не уступят по качеству", — поведал Пайович.