Небензя отверг обвинения Запада в адрес РФ о планах применить химоружие на Украине
По словам дипломата, обвинять в подобном Россию просто недостойно. К тому же Москва это оружие давно уничтожила.
Обвинения в адрес России о якобы имеющихся у неё планах применения химического и биологического оружия на Украине, которые звучат от членов Совета Безопасности ООН, невообразимы. На заседании СБ ООН постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя отметил, что Москва не нуждается в таких методах.
"По поводу химического и биологического оружия хочу ещё раз сказать, что это невообразимое обвинение в отношении России. Поверьте, мы имеем другие средства ведения боевых действий, мы не нуждаемся в применении химического и биологического оружия", — отметил дипломат.
Также Небензя на заседании Совбеза ООН подчеркнул, что обвинять в подобном Россию просто недостойно, напомнив, что Москва давно уничтожила образцы химического оружия.
Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд пригрозила жёстко ответить РФ в случае химатаки на Украине. Она также подчеркнула, что Москва уже ощущает последствия действий США против России и жители страны "почувствуют больше", если власти решатся на применение в Незалежной химоружия. В свою очередь, Посольство России призвало США ликвидировать весь имеющийся у них запас химического оружия.
ТАСС / Zuma