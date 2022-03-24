Небензя отверг обвинения Запада в адрес РФ о планах применить химоружие на Украине

По словам дипломата, обвинять в подобном Россию просто недостойно. К тому же Москва это оружие давно уничтожила.

Обвинения в адрес России о якобы имеющихся у неё планах применения химического и биологического оружия на Украине, которые звучат от членов Совета Безопасности ООН, невообразимы. На заседании СБ ООН постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя отметил, что Москва не нуждается в таких методах.

"По поводу химического и биологического оружия хочу ещё раз сказать, что это невообразимое обвинение в отношении России. Поверьте, мы имеем другие средства ведения боевых действий, мы не нуждаемся в применении химического и биологического оружия", — отметил дипломат.