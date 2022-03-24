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Регион
Опубликовано 24 марта 2022, 01:21
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Небензя отверг обвинения Запада в адрес РФ о планах применить химоружие на Украине

По словам дипломата, обвинять в подобном Россию просто недостойно. К тому же Москва это оружие давно уничтожила.

Обвинения в адрес России о якобы имеющихся у неё планах применения химического и биологического оружия на Украине, которые звучат от членов Совета Безопасности ООН, невообразимы. На заседании СБ ООН постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя отметил, что Москва не нуждается в таких методах.

"По поводу химического и биологического оружия хочу ещё раз сказать, что это невообразимое обвинение в отношении России. Поверьте, мы имеем другие средства ведения боевых действий, мы не нуждаемся в применении химического и биологического оружия", — отметил дипломат.

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Также Небензя на заседании Совбеза ООН подчеркнул, что обвинять в подобном Россию просто недостойно, напомнив, что Москва давно уничтожила образцы химического оружия.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд пригрозила жёстко ответить РФ в случае химатаки на Украине. Она также подчеркнула, что Москва уже ощущает последствия действий США против России и жители страны "почувствуют больше", если власти решатся на применение в Незалежной химоружия. В свою очередь, Посольство России призвало США ликвидировать весь имеющийся у них запас химического оружия.

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ТАСС / Zuma

Иван Косицын
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