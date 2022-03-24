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Регион
Опубликовано 23 марта 2022, 23:14
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Небензя: Голосование в СБ ООН вывело на чистую воду тех, кому важнее политизация

Постпред РФ при всемирной организации выразил надежду на то, что члены Совбеза всё же окажут содействие в решении гуманитарного вопроса на Украине.

Голосование в Совбезе ООН по гуманитарной резолюции РФ, призывающей к прекращению огня на Украине для вывода из населённых пунктов гражданского населения, вывело на чистую воду представителей Запада, которым политизация важнее гуманитарного досье и решения всех проблем, связанных с этим вопросом. Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

Совбез ООН не поддержал резолюцию РФ по гуманитарной ситуации на Украине
Совбез ООН не поддержал резолюцию РФ по гуманитарной ситуации на Украине

"Голосование вывело на чистую воду всех тех, кому политизация гуманитарного досье важнее содействия ООН в оказании гуманитарной помощи нуждающимся украинцам", пояснил Небензя.

Постпред добавил, что США не хотят принимать никакого участия в резолюции, при этом Штаты не проголосовали против, а воздержались. Настоящие мотивы такого воздержания — не применять право вето, которое в ином случае было бы использовано, считает Небензя. Он также призвал членов Совбеза не политизировать тему гуманитарной помощи и выразил надежду на то, что СБ ООН всё же окажет содействие в решении проблемы.

Как сообщал Лайф ранее, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Запад и Киев искусственно разжигают истерию по поводу ситуации на Украине.

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ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова
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