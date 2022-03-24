Небензя: Голосование в СБ ООН вывело на чистую воду тех, кому важнее политизация

Постпред РФ при всемирной организации выразил надежду на то, что члены Совбеза всё же окажут содействие в решении гуманитарного вопроса на Украине.

Голосование в Совбезе ООН по гуманитарной резолюции РФ, призывающей к прекращению огня на Украине для вывода из населённых пунктов гражданского населения, вывело на чистую воду представителей Запада, которым политизация важнее гуманитарного досье и решения всех проблем, связанных с этим вопросом. Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

"Голосование вывело на чистую воду всех тех, кому политизация гуманитарного досье важнее содействия ООН в оказании гуманитарной помощи нуждающимся украинцам", — пояснил Небензя.

Постпред добавил, что США не хотят принимать никакого участия в резолюции, при этом Штаты не проголосовали против, а воздержались. Настоящие мотивы такого воздержания — не применять право вето, которое в ином случае было бы использовано, считает Небензя. Он также призвал членов Совбеза не политизировать тему гуманитарной помощи и выразил надежду на то, что СБ ООН всё же окажет содействие в решении проблемы.