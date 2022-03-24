Совбез ООН не поддержал резолюцию РФ по гуманитарной ситуации на Украине

На заседании, которое прошло 23 марта, за проект проголосовали только Россия и Китай.

Совет Безопасности ООН не поддержал проект резолюции РФ по гуманитарной ситуации на Украине. Заседание состоялось в среду, 23 марта.

Всего за принятие документа проголосовали два члена организации — Россия и Китай, против — ни одного. При этом воздержались 13 остальных членов СБ ООН (Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана, ОАЭ). Для того чтобы резолюция была принята, её должны поддержать не менее девяти членов Совбеза всемирной организации из 15 (пять постоянных и десять непостоянных) при условии, что никто из постоянных членов не воспользуется правом вето.

По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, при подготовке проекта РФ хотела уйти от какой-либо политизации, в то время как западный вариант резолюции возлагал ответственность за ситуацию на Украине исключительно на Россию. В российском проекте призывы обеспечить гуманитарную помощь были адресованы ко "всем сторонам". Кроме того, в документе поднимались проблемы атак по гражданским объектам, неизбирательных обстрелов, а также размещения военных объектов в жилых районах.