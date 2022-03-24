Захарова иронично высказалась о требовании удалить видео беседы Уоллеса с пранкерами
По мнению российского дипломата, заявления главы британского МИД Лиз Трасс представляют значительно больший риск национальной безопасности страны.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на требование Лондона к YouTube удалить видео с интервью главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса пранкерам. Мнение дипломат выразила в своём телеграм-канале.
"Умора. Удалите, говорят, интервью нашего министра, он такие глупости назаявлял, что национальная безопасность в опасности", — написала Захарова.
При этом представитель российского внешнеполитического ведомства также вспомнила о заявлениях главы МИД Британии Лиз Трасс. По мнению Захаровой, они больше угрожают нацбезопасности Великобритании.
"На мой вкус, интервью главы МИД Британии Лиз Трасс представляют значительно больший риск национальной безопасности Британии, так как угрожают ментальному здоровью нации", — подчеркнула дипломат.
Лайф писал, что сам министр обороны Британии сообщил, что пообщался с пранкером, который выдал себя за премьера Украины. Впрочем, глава ведомства вовремя заподозрил неладное после нескольких вопросов звонящего и тут же прекратил разговор. Позднее на канале блогера Лексуса на YouTube появилось видео обсуждения разработки ядерного оружия на Украине с министром Уоллесом. В нём глава британского Минобороны отметил, что этот вопрос необходимо обсуждать с руководством страны, но подчеркнул, что Лондон поддержит Киев "как друга в любом выборе". Блогеры также выложили отрывок видео, в котором Уоллес рассказывает, что Великобритания поставила Украине уже более четырёх тысяч переносных противотанковых управляемых ракет (ПТУР). Кроме того, он подтвердил заинтересованность Великобритании в вопросе вступления Украины в НАТО и признался, что Лондон присылал Киеву военных специалистов на протяжении последних пяти лет, чтобы "выйти на нужный этап" и приблизиться к альянсу.
ТАСС / Михаил Метцель