Захарова иронично высказалась о требовании удалить видео беседы Уоллеса с пранкерами

По мнению российского дипломата, заявления главы британского МИД Лиз Трасс представляют значительно больший риск национальной безопасности страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на требование Лондона к YouTube удалить видео с интервью главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса пранкерам. Мнение дипломат выразила в своём телеграм-канале.

"Умора. Удалите, говорят, интервью нашего министра, он такие глупости назаявлял, что национальная безопасность в опасности", — написала Захарова.

При этом представитель российского внешнеполитического ведомства также вспомнила о заявлениях главы МИД Британии Лиз Трасс. По мнению Захаровой, они больше угрожают нацбезопасности Великобритании.