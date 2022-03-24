Макрон заверил, что Франция никогда не станет участником конфликта на Украине

При этом лидер государства отметил, что готов продолжать переговоры с РФ об урегулировании ситуации в Незалежной столько, сколько потребуется.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна не является участником конфликта на Украине и никогда им не станет. В то же время Париж планирует продолжать переговоры с Москвой об урегулировании украинского кризиса столько, сколько нужно. Об этом французский лидер рассказал в эфире телеканала M6.

"Мы не участвуем в войне, не надо паниковать. Хочу подчеркнуть, что мы никогда не будем участниками этого конфликта, а европейцы сделают всё, чтобы остановить боевые действия, не вступая в них", — отметил политик.

Также Макрон добавил, что намерен продолжать переговоры столько, сколько потребуется, и рассчитывает таким образом добиться прекращения огня на Украине, а потом обеспечить проведение мирных переговоров.