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Регион
Опубликовано 23 марта 2022, 21:26
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Макрон заверил, что Франция никогда не станет участником конфликта на Украине

При этом лидер государства отметил, что готов продолжать переговоры с РФ об урегулировании ситуации в Незалежной столько, сколько потребуется.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна не является участником конфликта на Украине и никогда им не станет. В то же время Париж планирует продолжать переговоры с Москвой об урегулировании украинского кризиса столько, сколько нужно. Об этом французский лидер рассказал в эфире телеканала M6.

"Мы не участвуем в войне, не надо паниковать. Хочу подчеркнуть, что мы никогда не будем участниками этого конфликта, а европейцы сделают всё, чтобы остановить боевые действия, не вступая в них", — отметил политик.

Также Макрон добавил, что намерен продолжать переговоры столько, сколько потребуется, и рассчитывает таким образом добиться прекращения огня на Украине, а потом обеспечить проведение мирных переговоров.

Путин и Макрон вновь обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины
Путин и Макрон вновь обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины

Как сообщалось ранее, президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся 22 марта, обратил внимание на важность прекращения огня на Украине. Напомним, предыдущий разговор двух лидеров состоялся 18 марта. Тогда Путин рассказал Макрону о многочисленных военных преступлениях ВСУ и националистов. Он обратил внимание собеседника на массированные ракетные и артиллерийские обстрелы городов Донбасса со стороны Украины.

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ТАСС / Ирина Яковлева

Иван Косицын
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