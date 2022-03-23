Минобороны Британии потребовало от YouTube удалить видео разговора Уоллеса с пранкерами

Военное ведомство заявило, что Россия несёт ответственность за звонок, и указало, что ролики представляют "значительный риск национальной безопасности страны".

Министерство обороны Великобритании призвало руководство "Ютуба" удалить или заблокировать ролики беседы главы ведомства Бена Уоллеса с пранкером Лексусом (Алексей Столяров), который представился премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём. Об этом сообщается на сайте британского Минобороны.

"Поскольку российское государство ответственно за подставной звонок, мы пишем вам, чтобы настоять на том, чтобы вы удалили (или хотя бы заблокировали) доступ к видеозаписям в соответствии с объявленной 11 марта политикой Google и YouTube", — сказано в сообщении.