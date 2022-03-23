Минобороны Британии потребовало от YouTube удалить видео разговора Уоллеса с пранкерами
Кадр из видео © YouTube-канал / Vovan222prank
Военное ведомство заявило, что Россия несёт ответственность за звонок, и указало, что ролики представляют "значительный риск национальной безопасности страны".
Министерство обороны Великобритании призвало руководство "Ютуба" удалить или заблокировать ролики беседы главы ведомства Бена Уоллеса с пранкером Лексусом (Алексей Столяров), который представился премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём. Об этом сообщается на сайте британского Минобороны.
"Поскольку российское государство ответственно за подставной звонок, мы пишем вам, чтобы настоять на том, чтобы вы удалили (или хотя бы заблокировали) доступ к видеозаписям в соответствии с объявленной 11 марта политикой Google и YouTube", — сказано в сообщении.
Военное ведомство заявило, что данные видеоролики представляют "значительный риск национальной безопасности Великобритании", а сообщения о неисправностях противотанковых ракет NLAW, которые страна поставила Украине, являются дезинформацией. По мнению Минобороны Британии, эта информация "подрывает боевой дух украинцев, борющихся за свободу".
Лайф писал, что сам министр обороны Британии сообщил, что пообщался с пранкером, который выдал себя за премьера Украины. Впрочем, глава ведомства вовремя заподозрил неладное после нескольких вопросов звонящего и тут же прекратил разговор. Позднее на канале блогера Лексуса на YouTube появилось видео обсуждения разработки ядерного оружия на Украине с министром Уоллесом. В нём глава британского Минобороны отметил, что этот вопрос необходимо обсуждать с руководством страны, но подчеркнул, что Лондон поддержит Киев "как друга в любом выборе". Блогеры также выложили отрывок видео, в котором Уоллес рассказывает, что Великобритания поставила Украине уже более четырёх тысяч переносных противотанковых управляемых ракет (ПТУР). Кроме того, он подтвердил заинтересованность Великобритании в вопросе вступления Украины в НАТО и признался, что Лондон присылал Киеву военных специалистов на протяжении последних пяти лет, чтобы "выйти на нужный этап" и приблизиться к альянсу.