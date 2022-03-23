Бен Уоллес оскорбил британских добровольцев, возмущённых условиями службы на Украине

В беседе с российскими пранкерами министр обороны Соединённого Королевства назвал некоторых наёмников, воюющих в Незалежной, идиотами и неудачниками.

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) выпустили новый отрывок беседы с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, который был уверен, что говорит с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. В новом видео Уоллес оскорбил британских добровольцев, возмущённых условиями, в которых им приходится воевать на Украине.

Министр прокомментировал нашумевшее интервью британского наёмника Джейка Прайдея из Кардиффа, который и сам сбежал из Незалежной спустя несколько часов, и убедил 20 других добровольцев отказаться от контрактов.

"Я не могу нести ответственность за идиотов, которые приходят и дают интервью в СМИ. Я могу попытаться остановить их, но знаете, я уверен, что есть и такие люди, которые пришли вам помочь и счастливы сражаться плечом к плечу с вами", — заявил Уоллес в беседе с лже-Шмыгалем.