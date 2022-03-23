Политолог Перенджиев отметил начало деморализации в рядах ВСУ

По его мнению, в ближайшем будущем украинские бойцы к тому же ощутят нехватку боеприпасов и патронов, если уже это не почувствовали.

Многие украинские военнослужащие сдаются в плен, это говорит о том, что в рядах ВСУ идёт деморализация боевого духа, считает военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев.

"Многие понимают, что воюют не за Украину, а за нацистов, за американо-натовскую агрессию. В этом отношении есть понимание того, что лучше сдаться и себе обеспечить жизнь. И чем быстрее они будут сдаваться, тем быстрее наступит мир на украинской земле", — сказал Перенджиев в беседе с телеканалом "360".

Он отметил, что в ходе спецоперации российские войска уничтожили большую часть военной инфраструктуры страны. В связи с этим если украинская армия ещё не ощущает нехватку патронов и боеприпасов, то в ближайшем будущем это может наступить. Политолог подчеркнул, что "Операция Z" носит гуманитарный характер, одна из основных целей России — обеспечить определённую перспективу дружественной Украине. До этого момента, по словам эксперта, экономика страны почти не развивалась, в социальной жизни не было перспектив.