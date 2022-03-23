Москалькова намерена обратиться в ООН из-за нарушения Всеобщей декларации прав человека
Она собирается указать верховному комиссару на разрушение системы защиты прав человека.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила о намерении обратиться к Верховному комиссару Организации Объединенных Наций (ООН) Мишель Бачелет в связи с несоблюдением Всеобщей декларации прав человека.
"Планирую обратиться к Верховному комиссару ООН по правам человека о разрушении системы защиты прав человека. Всеобщая декларация прав человека не соблюдается", — сказала российский федеральный омбудсмен.
Ранее Москалькова заявила, что масштабы развивающейся на Западе русофобии настолько беспрецедентны, что её можно назвать новым неохолокостом, когда всё направлено на растаптывание культуры и людей. Она отметила, что сегодня по всему миру происходит беспрецедентное ущемление прав россиян по признаку национальности. Как отмечала Москалькова, верховный комиссар Организации Объединённых Наций (ООН) по правам человека Мишель Бачелет осудила обострение русофобии в зарубежных странах. Кроме того, по словам омбудсмена, представитель всемирной организации осудила и действия компании Meta, которая ранее разрешила призывы к насилию в отношении российских граждан и военных.
ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ