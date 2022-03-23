Москалькова намерена обратиться в ООН из-за нарушения Всеобщей декларации прав человека

Она собирается указать верховному комиссару на разрушение системы защиты прав человека.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила о намерении обратиться к Верховному комиссару Организации Объединенных Наций (ООН) Мишель Бачелет в связи с несоблюдением Всеобщей декларации прав человека.