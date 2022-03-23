Груда кирпичей: Появилось фото из разрушенного украинским снарядом дома в Белгородской области
Кадры из Журавлёвки, где разорвался украинский снаряд ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
В результате происшествия получили ранения местные жители. Им уже оказывают всю необходимую помощь.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал кадры из Журавлёвки, где разорвался выпущенный с территории Украины снаряд. Снимок разрушенного дома он показал в своём телеграм-канале.
"Даю поручение моему заместителю по строительству Владимиру Базарову восстановить дом в максимально короткие сроки", — подписал Гладков публикацию.
А ранее Министерство обороны России показало кадры уничтожения вертолётами армейской авиации Ка-52 склада с вооружением ВСУ. Удар был нанесён противотанковым ракетным комплексом "Вихрь" с расстояния более семи тысяч метров в режиме висения.