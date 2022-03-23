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Опубликовано 23 марта 2022, 15:53
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Груда кирпичей: Появилось фото из разрушенного украинским снарядом дома в Белгородской области

Кадры из Журавлёвки, где разорвался украинский снаряд ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Кадры из Журавлёвки, где разорвался украинский снаряд ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В результате происшествия получили ранения местные жители. Им уже оказывают всю необходимую помощь.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал кадры из Журавлёвки, где разорвался выпущенный с территории Украины снаряд. Снимок разрушенного дома он показал в своём телеграм-канале.

"Даю поручение моему заместителю по строительству Владимиру Базарову восстановить дом в максимально короткие сроки", — подписал Гладков публикацию.

Снаряд ВСУ разорвался в Белгородской области, есть пострадавшие
Снаряд ВСУ разорвался в Белгородской области, есть пострадавшие

А ранее Министерство обороны России показало кадры уничтожения вертолётами армейской авиации Ка-52 склада с вооружением ВСУ. Удар был нанесён противотанковым ракетным комплексом "Вихрь" с расстояния более семи тысяч метров в режиме висения.

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Николь Вербер
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