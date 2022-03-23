ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 марта 2022, 15:05
4348

Снаряд ВСУ разорвался в Белгородской области, есть пострадавшие

По словам главы региона, сейчас раненым оказывается необходимая помощь. Также для безопасности людей в двух сёлах введён режим ЧС.

В Белгородской области после обстрела ВСУ со стороны Украины взорвался снаряд, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"Произошло ЧП: был выстрел со стороны Украины в нашу сторону. Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие. Им сейчас оказывается вся необходимая помощь", — говорится в сообщении главы области.

Также в связи с произошедшим для безопасности жителей Журавлёвки и Нехотеевки администрация Белгородского района ввела режим чрезвычайной ситуации. Гладков добавил, что чуть позже сообщит о состоянии здоровья всех пострадавших.

ВС РФ высокоточным оружием уничтожили арсенал ВСУ под Ровно
ВС РФ высокоточным оружием уничтожили арсенал ВСУ под Ровно

Ранее жители Рубежного в ЛНР сообщили о мощном взрыве. По словам горожан, инцидент может быть связан со складом вооружения украинских войск.

BannerImage

ТАСС / Михаил Терещенко

Николь Вербер
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar