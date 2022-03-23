Снаряд ВСУ разорвался в Белгородской области, есть пострадавшие

По словам главы региона, сейчас раненым оказывается необходимая помощь. Также для безопасности людей в двух сёлах введён режим ЧС.

В Белгородской области после обстрела ВСУ со стороны Украины взорвался снаряд, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"Произошло ЧП: был выстрел со стороны Украины в нашу сторону. Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие. Им сейчас оказывается вся необходимая помощь", — говорится в сообщении главы области.

Также в связи с произошедшим для безопасности жителей Журавлёвки и Нехотеевки администрация Белгородского района ввела режим чрезвычайной ситуации. Гладков добавил, что чуть позже сообщит о состоянии здоровья всех пострадавших.