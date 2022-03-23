Жители Рубежного в ЛНР сообщили о мощном взрыве

Горожане предполагают, что инцидент связан со складом вооружения украинских войск.

Жители города Рубежное, который остаётся разделённым между войсками ЛНР и Украины, сообщили о мощном взрыве. Некоторым даже удалось снять его на видео. На кадрах слышен звук детонации и виден большой белый "гриб".

Взрыв в городе Рубежное. Видео © Телеграм-канал Kotsnews

Горожане в соцсетях предполагают, что взорвался склад вооружения ВСУ. Взрыв был такой силы, что его слышали в соседних городах и даже на территории ДНР.

