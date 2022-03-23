Жители Рубежного в ЛНР сообщили о мощном взрыве
Горожане предполагают, что инцидент связан со складом вооружения украинских войск.
Жители города Рубежное, который остаётся разделённым между войсками ЛНР и Украины, сообщили о мощном взрыве. Некоторым даже удалось снять его на видео. На кадрах слышен звук детонации и виден большой белый "гриб".
Взрыв в городе Рубежное. Видео © Телеграм-канал Kotsnews
Горожане в соцсетях предполагают, что взорвался склад вооружения ВСУ. Взрыв был такой силы, что его слышали в соседних городах и даже на территории ДНР.
А ранее Министерство обороны России показало кадры уничтожения вертолётами армейской авиации Ка-52 склада с вооружением ВСУ. Удар был нанесён противотанковым ракетным комплексом "Вихрь" с расстояния более семи тысяч метров в режиме висения.
Телеграм-канал Kotsnews