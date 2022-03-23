Удар "Вихря": Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения ангара с вооружением ВСУ

В ведомстве подчеркнули, что цели были ликвидированы без входа в зону поражения ПВО украинской стороны.

Вертолёты армейской авиации уничтожили ангар ВСУ с применением управляемых ракет. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны России показало кадры уничтожения вертолётами армейской авиации Ка-52 склада с вооружением ВСУ.

На кадрах демонстрируется боевое применение разведывательно-ударных вертолётов. Удар был нанесён противотанковым ракетным комплексом "Вихрь" с расстояния более семи тысяч метров с режима висения. В ходе огневой поддержки подразделений Вооружённых сил РФ цели были уничтожены без входа в зону поражения ПВО украинской стороны.

В ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса "Операции Z" ВКС РФ выполняют задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, по авиационной поддержке подразделений.

Ранее Минобороны публиковало кадры уничтожения артиллерийской батареи ВСУ. На ролике видно, как огневые позиции артиллерии Украины, скрытые в лесном массиве, были разведаны беспилотным летательным аппаратом, после чего по ним был нанесён удар.