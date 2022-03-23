Депутат Шеремет заявил, что трусость мешает Зеленскому признать Крым частью России

Он также заметил, что президент не делает никаких поступательных действий и встречных шагов, чтобы остановить кровопролитие на Украине.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому мешает принять решение о признании российского статуса Крыма трусость и зависимость от Вашингтона, считает депутат Госдумы от региона Михаил Шеремет.

"Разговаривать с Зеленским не о чем. Никаких поступательных действий и встречных шагов, которые бы остановили кровопролитие на Украине, с его стороны нет. Зеленский не принимает самостоятельные решения. Центр принятия решений находится в Вашингтоне. Трусость и зависимость — это те две причины, которые мешают Зеленскому самостоятельно принять ответственное политическое решение", — сказал депутат в беседе с РИА "Новости".