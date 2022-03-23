Депутат Шеремет заявил, что трусость мешает Зеленскому признать Крым частью России
Он также заметил, что президент не делает никаких поступательных действий и встречных шагов, чтобы остановить кровопролитие на Украине.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому мешает принять решение о признании российского статуса Крыма трусость и зависимость от Вашингтона, считает депутат Госдумы от региона Михаил Шеремет.
"Разговаривать с Зеленским не о чем. Никаких поступательных действий и встречных шагов, которые бы остановили кровопролитие на Украине, с его стороны нет. Зеленский не принимает самостоятельные решения. Центр принятия решений находится в Вашингтоне. Трусость и зависимость — это те две причины, которые мешают Зеленскому самостоятельно принять ответственное политическое решение", — сказал депутат в беседе с РИА "Новости".
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждения темы Крыма и Донбасса. В то же время лидер выразил сомнение в том, что решение придёт быстро, ссылаясь на то, что оно касается изменений законодательства Незалежной. Политолог Александр Шатилов объяснил неоднозначное заявление украинского президента. Эксперт подчеркнул, что подобное решение для лидера может стать смертным приговором, потому что среди украинской элиты сильны националистические настроения.
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