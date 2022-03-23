Украинские силовики обстреляли в ЛНР школу и колледж

В городе Первомайске под огонь со стороны Вооружённых сил Украины попало одно из зданий Министерства чрезвычайных ситуаций республики.

За сутки украинские силовики произвели восемь обстрелов по четырём населённым пунктам Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"По состоянию на 07:00 23 марта 2022 года со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано восемь обстрелов по четырём населённым пунктам республики", — говорится в сообщении.

В СЦКК уточнили, что под огонь украинских силовиков попала Брянковская школа № 4. Также там был повреждён газопровод, три дома и восемь хозяйственных построек. Удары пришлись и по Первомайску. Там повреждения получили колледж и отделение по вопросам надзорно-профилактической деятельности МЧС ЛНР.