Украинские силовики обстреляли в ЛНР школу и колледж
Обстрелянный киевскими силовиками Первомайский колледж. Фото © Telegram / Представительство ЛНР в СЦКК
В городе Первомайске под огонь со стороны Вооружённых сил Украины попало одно из зданий Министерства чрезвычайных ситуаций республики.
За сутки украинские силовики произвели восемь обстрелов по четырём населённым пунктам Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По состоянию на 07:00 23 марта 2022 года со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано восемь обстрелов по четырём населённым пунктам республики", — говорится в сообщении.
В СЦКК уточнили, что под огонь украинских силовиков попала Брянковская школа № 4. Также там был повреждён газопровод, три дома и восемь хозяйственных построек. Удары пришлись и по Первомайску. Там повреждения получили колледж и отделение по вопросам надзорно-профилактической деятельности МЧС ЛНР.
Лайф напоминает, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины.