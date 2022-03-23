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Регион
Опубликовано 23 марта 2022, 17:47

Депутат Горелкин заявил, что YouTube демонстративно добивается блокировки в России

Видеохостинг стал инструментом информационной войны, а его владельцы "легли под американское правительство", уверен он.

Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин заявил в беседе с Лайфом, что YouTube продолжает не просто игнорировать требования российского законодательства и Роскомнадзора, а делает это демонстративно с целью спровоцировать наш регулятор на введение санкций против платформы.

"Регулятор сейчас находится в положении: принять плохое решение или очень плохое. В любом случае и того и другого добивается сама платформа. Она начала с того, что отключила монетизацию у российских блогеров, тем самым нарушив их права. Понятно, что многие блогеры так или иначе зарабатывали на своём контенте. Следующим этапом — они заблокировали аккаунты всех крупных медиа. Пострадал даже канал "Культура", который вообще далёк от политики", — напомнил Антон Горелкин.

По словам собеседника Лайфа, YouTube стал инструментом информационной войны, а владельцы видеохостинга "легли под американское правительство". Политик уверен в том, что руководители компании дают себе отчёт в том, что они нарушают правила модерации, ориентированные изначально на нейтральность и объективность. Он добавил также, что на владельцев платформы оказывали колоссальное давление власти США, а они сломались под этим давлением.

"В сегменте видеохостингов нельзя одномоментно заменить YouTube, но это можно сделать в течение какого-то небольшого времени. Сейчас для российских платформ это большой вызов и большой шанс. Надеюсь, они этим воспользуются. И я среди претендентов вижу сервисы "Яндекс.Дзен", "ВК видео" и Rutube", — заключил депутат.

Почему YouTube могут заблокировать в России следом за Instagram
Почему YouTube могут заблокировать в России следом за Instagram

Как ранее сообщал Лайф, Роскомнадзор требует от администрации компании Google принять меры, чтобы прекратить распространение угроз в адрес российских граждан в YouTube. В ведомстве считают, что действия администрации видеохостинга носят террористический характер. По некоторым данным, блокировка сервиса может начаться уже в ближайшие дни.

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Виктория Дитрих
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