Депутат Горелкин заявил, что YouTube демонстративно добивается блокировки в России

Видеохостинг стал инструментом информационной войны, а его владельцы "легли под американское правительство", уверен он.

Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин заявил в беседе с Лайфом, что YouTube продолжает не просто игнорировать требования российского законодательства и Роскомнадзора, а делает это демонстративно с целью спровоцировать наш регулятор на введение санкций против платформы.

"Регулятор сейчас находится в положении: принять плохое решение или очень плохое. В любом случае и того и другого добивается сама платформа. Она начала с того, что отключила монетизацию у российских блогеров, тем самым нарушив их права. Понятно, что многие блогеры так или иначе зарабатывали на своём контенте. Следующим этапом — они заблокировали аккаунты всех крупных медиа. Пострадал даже канал "Культура", который вообще далёк от политики", — напомнил Антон Горелкин.

По словам собеседника Лайфа, YouTube стал инструментом информационной войны, а владельцы видеохостинга "легли под американское правительство". Политик уверен в том, что руководители компании дают себе отчёт в том, что они нарушают правила модерации, ориентированные изначально на нейтральность и объективность. Он добавил также, что на владельцев платформы оказывали колоссальное давление власти США, а они сломались под этим давлением.

"В сегменте видеохостингов нельзя одномоментно заменить YouTube, но это можно сделать в течение какого-то небольшого времени. Сейчас для российских платформ это большой вызов и большой шанс. Надеюсь, они этим воспользуются. И я среди претендентов вижу сервисы "Яндекс.Дзен", "ВК видео" и Rutube", — заключил депутат.