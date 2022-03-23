На саммите НАТО 24 марта обсудят крупнейшее усиление обороны альянса

"Я ожидаю, что лидеры согласятся укрепить позиции НАТО во всех сферах. <…> Первый шаг — размещение четырёх боевых групп НАТО в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Наряду с уже существующими силами в Прибалтике и Польше это будет означать, что у нас есть 8 боевых групп на всей протяжённости восточного фланга от Балтийского до Чёрного моря", — заявил Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции, подчеркнув, что в долгосрочной перспективе необходимо перезагрузить сдерживание и оборону альянса.