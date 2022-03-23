На саммите НАТО 24 марта обсудят крупнейшее усиление обороны альянса
В ходе мероприятия намерены затронуть, в частности, размещение четырёх боевых групп в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на саммите глав государств и правительств альянса 24 марта в Брюсселе обсудят решение о крупнейшем усилении своей обороны.
"Я ожидаю, что лидеры согласятся укрепить позиции НАТО во всех сферах. <…> Первый шаг — размещение четырёх боевых групп НАТО в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Наряду с уже существующими силами в Прибалтике и Польше это будет означать, что у нас есть 8 боевых групп на всей протяжённости восточного фланга от Балтийского до Чёрного моря", — заявил Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции, подчеркнув, что в долгосрочной перспективе необходимо перезагрузить сдерживание и оборону альянса.
А ранее Столтенберг заявил, что НАТО не будет отправлять вооружённых миротворцев на Украину. По словам генсека альянса, поддерживать Киев они считают важным, но не менее важно предотвратить возможность военного столкновения между Россией и НАТО.
ТАСС / AP