Столтенберг заявил, что НАТО не будет отправлять вооружённых миротворцев на Украину
По словам генсека альянса, поддерживать Киев они считают важным, но не менее важно предотвратить возможность военного столкновения между Россией и НАТО.
Североатлантический альянс не будет отправлять войска на Украину. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя предложение Польши ввести туда миротворцев с оружием.
"НАТО — не часть конфликта, но предоставляет поддержку Украине. НАТО не отправит войска на Украину. Надо понимать, что важно поддерживать Украину, но также важно предотвратить войну между Россией и НАТО, поэтому мы чётко сказали, что не пошлём войска", — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
Напомним, что идея о вооружённых миротворцах альянса в Незалежной принадлежит вице-премьеру Польши Ярославу Качиньскому. Он озвучил её во время визита в Киев 16 марта. По словам политика, эта группировка должна "служить миру", причём должна быть "защищена соответствующими силами, вооружёнными силами".
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