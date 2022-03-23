ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 марта 2022, 14:04
4351

Столтенберг заявил, что НАТО не будет отправлять вооружённых миротворцев на Украину

По словам генсека альянса, поддерживать Киев они считают важным, но не менее важно предотвратить возможность военного столкновения между Россией и НАТО.

Североатлантический альянс не будет отправлять войска на Украину. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя предложение Польши ввести туда миротворцев с оружием.

"НАТО — не часть конфликта, но предоставляет поддержку Украине. НАТО не отправит войска на Украину. Надо понимать, что важно поддерживать Украину, но также важно предотвратить войну между Россией и НАТО, поэтому мы чётко сказали, что не пошлём войска", — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Песков назвал опрометчивой и крайне опасной идею о вводе вооружённых миротворцев НАТО на Украину
Песков назвал опрометчивой и крайне опасной идею о вводе вооружённых миротворцев НАТО на Украину

Напомним, что идея о вооружённых миротворцах альянса в Незалежной принадлежит вице-премьеру Польши Ярославу Качиньскому. Он озвучил её во время визита в Киев 16 марта. По словам политика, эта группировка должна "служить миру", причём должна быть "защищена соответствующими силами, вооружёнными силами".


BannerImage

Getty Images/Andreas Gora - Pool

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • НАТО
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar