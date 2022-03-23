Столтенберг заявил, что НАТО не будет отправлять вооружённых миротворцев на Украину

По словам генсека альянса, поддерживать Киев они считают важным, но не менее важно предотвратить возможность военного столкновения между Россией и НАТО.

Североатлантический альянс не будет отправлять войска на Украину. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя предложение Польши ввести туда миротворцев с оружием.

"НАТО — не часть конфликта, но предоставляет поддержку Украине. НАТО не отправит войска на Украину. Надо понимать, что важно поддерживать Украину, но также важно предотвратить войну между Россией и НАТО, поэтому мы чётко сказали, что не пошлём войска", — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.