Песков назвал опрометчивой и крайне опасной идею о вводе вооружённых миротворцев НАТО на Украину

Российская сторона уже предупреждала, что это привело бы к прямому столкновению сил альянса с армией нашей страны.

Введение миротворцев Североатлантического альянса на Украину было бы опасным и очень опрометчивым решением. Такое мнение в беседе с журналистами в среду озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это было бы весьма опрометчивым и крайне опасным решением", — сказал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что отправка миротворцев НАТО на Украину могла бы привести к прямому столкновению сил альянса с Вооружёнными силами РФ.