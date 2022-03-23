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Регион
Опубликовано 23 марта 2022, 10:04
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Песков назвал опрометчивой и крайне опасной идею о вводе вооружённых миротворцев НАТО на Украину

Российская сторона уже предупреждала, что это привело бы к прямому столкновению сил альянса с армией нашей страны.

Введение миротворцев Североатлантического альянса на Украину было бы опасным и очень опрометчивым решением. Такое мнение в беседе с журналистами в среду озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это было бы весьма опрометчивым и крайне опасным решением", — сказал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что отправка миротворцев НАТО на Украину могла бы привести к прямому столкновению сил альянса с Вооружёнными силами РФ.

Вице-премьер Польши предложил отправить на Украину вооружённых миротворцев НАТО
Вице-премьер Польши предложил отправить на Украину вооружённых миротворцев НАТО

Напомним, что идея о вооружённых миротворцах альянса в Незалежной принадлежит вице-премьеру Польши Ярославу Качиньскому. Он озвучил её во время визита в Киев 16 марта. По словам политика, эта группировка должна "служить миру", причём должна быть "защищена соответствующими силами, вооружёнными силами".

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Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Алексей Берковиц
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