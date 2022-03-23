Лавров: Ввод миротворцев НАТО на Украину привёл бы к прямому столкновению с Россией
По его словам, подобного исхода событий "все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда не должно состояться в принципе".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отправка миротворцев НАТО на Украину могла бы привести к прямому столкновению сил альянса с Вооружёнными силами РФ.
"Наши польские коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Они, надеюсь, понимают, о чём идёт речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских ВС, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда не должно состояться в принципе", — сказал он, выступая в МГИМО.
Также в ходе своего выступления в МГИМО Лавров заявил, что переговоры с Украиной идут тяжело, Киев постоянно меняет позицию. По словам главы МИД, киевская сторона отказывается от своих же предложений, хотя ранее выражала понимание того, что предстоит согласовать.