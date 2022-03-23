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Регион
Опубликовано 23 марта 2022, 09:43

Лавров: Ввод миротворцев НАТО на Украину привёл бы к прямому столкновению с Россией

По его словам, подобного исхода событий "все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда не должно состояться в принципе".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отправка миротворцев НАТО на Украину могла бы привести к прямому столкновению сил альянса с Вооружёнными силами РФ.

"Наши польские коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Они, надеюсь, понимают, о чём идёт речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских ВС, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда не должно состояться в принципе", — сказал он, выступая в МГИМО.

Лавров: Чувствуется, что США "держат за руку" Украину на переговорах с Россией
Лавров: Чувствуется, что США "держат за руку" Украину на переговорах с Россией

Также в ходе своего выступления в МГИМО Лавров заявил, что переговоры с Украиной идут тяжело, Киев постоянно меняет позицию. По словам главы МИД, киевская сторона отказывается от своих же предложений, хотя ранее выражала понимание того, что предстоит согласовать.

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kremlin.ru

Николь Вербер
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