Лавров: Ввод миротворцев НАТО на Украину привёл бы к прямому столкновению с Россией

По его словам, подобного исхода событий "все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда не должно состояться в принципе".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отправка миротворцев НАТО на Украину могла бы привести к прямому столкновению сил альянса с Вооружёнными силами РФ.

"Наши польские коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Они, надеюсь, понимают, о чём идёт речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских ВС, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда не должно состояться в принципе", — сказал он, выступая в МГИМО.