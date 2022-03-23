Лавров: Переговоры с Украиной идут тяжело, Киев постоянно меняет позицию
По словам главы МИД, киевская сторона отказывается от своих же предложений, хотя ранее выражала понимание того, что предстоит согласовать.
Переговоры России и Украины осложняет то, что делегация Киева постоянно меняет позицию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Переговоры начались, идут они тяжело, потому что украинская сторона, хотя вроде и выразила понимание тех вещей, которые должны быть согласованы во время переговоров, постоянно меняет свою позицию, отказывается от своих же предложений", — отметил министр в ходе выступления в МГИМО.
Напомним, 21 марта завершился очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча в онлайн-формате не дала каких-либо существенных результатов. Она продлилась всего полтора часа. После переговоров президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможные компромиссные договорённости с Россией, в том числе касающиеся гарантий безопасности, должны быть вынесены на референдум на Украине. На это заявление Зеленского отреагировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в словах украинского лидера речь идёт об обсуждении "внутригосударственных процедур". При этом он посетовал, что переговорный процесс с Киевом идёт "гораздо медленнее, чем хотелось бы".
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