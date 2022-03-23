Лавров: Переговоры с Украиной идут тяжело, Киев постоянно меняет позицию

По словам главы МИД, киевская сторона отказывается от своих же предложений, хотя ранее выражала понимание того, что предстоит согласовать.

Переговоры России и Украины осложняет то, что делегация Киева постоянно меняет позицию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Переговоры начались, идут они тяжело, потому что украинская сторона, хотя вроде и выразила понимание тех вещей, которые должны быть согласованы во время переговоров, постоянно меняет свою позицию, отказывается от своих же предложений", — отметил министр в ходе выступления в МГИМО.