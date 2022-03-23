В Госдуме создали Комиссию по расследованию фактов вмешательства в дела России

Она в том числе будет заниматься вопросом информирования парламентов других стран, международных общественных организаций и СМИ об обнаруженных нарушениях.

В Госдуме создана Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. Соответствующее постановление было принято на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Основная задача членов комиссии будет заключаться в том, чтобы изучить и проанализировать факты и обстоятельства вмешательства иностранных государств в дела России, подготовить предложения о принятии законодательных мер, направленных на предотвращение подобных действий и борьбу с ними. Также комиссия будет заниматься подготовкой предложений по информированию парламентов иностранных государств, международных общественных организаций и СМИ о случаях вмешательства.

Председателем комиссии избран депутат, член "Единой России" Владимир Пискарёв, а его заместителями — политики Андрей Альшевских, Михаил Делягин, Андрей Луговой, Юрий Синельщиков и Роза Чемерис.