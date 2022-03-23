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Опубликовано 23 марта 2022, 08:45

МО РФ показало видео уничтожения украинского ЗРК С-300 на окраине Киева

Украинские военные разместили комплекс в городской промышленной застройке, но беспилотники его обнаружили.

Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения зенитно-ракетного комплекса С-300, который ВСУ установили на северной окраине Киева.

Уничтожение украинского ЗРК С-300 на окраине Киева. Видео © Министерство обороны РФ

"Размещение зенитно-ракетного комплекса ВСУ С-300 в городской промышленной застройке на северной окраине Киева было вскрыто беспилотным летательным аппаратом, после чего был нанесён точечный удар высокоточным ракетным вооружением", — отметили в ведомстве.

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Кроме того, были уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина ракетного комплекса "Точка-У" на окраине Киева, шесть комплексов "Бук-М1" и одна боевая машина ЗРК "Оса", десять командных пунктов, восемь орудий полевой артиллерии, а также три станции артиллерийской разведки производства стран НАТО.

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Александра Вишнякова
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