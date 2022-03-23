МО РФ показало видео уничтожения украинского ЗРК С-300 на окраине Киева

"Размещение зенитно-ракетного комплекса ВСУ С-300 в городской промышленной застройке на северной окраине Киева было вскрыто беспилотным летательным аппаратом, после чего был нанесён точечный удар высокоточным ракетным вооружением", — отметили в ведомстве.

Кроме того, были уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина ракетного комплекса "Точка-У" на окраине Киева, шесть комплексов "Бук-М1" и одна боевая машина ЗРК "Оса", десять командных пунктов, восемь орудий полевой артиллерии, а также три станции артиллерийской разведки производства стран НАТО.