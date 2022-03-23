ВС РФ уничтожили две пусковые установки "Точка-У" и один украинский С-300

Российские ПВО за сутки сбили украинский Су-24 и 16 беспилотников, в том числе три "Байрактара ТБ-2".

За последние сутки Вооружённые силы РФ нанесли удары по 97 объектам военной инфраструктуры Украины. Так, уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина ракетного комплекса "Точка-У" на окраине Киева, шесть комплексов "Бук-М1", один С-300 и одна боевая машина ЗРК "Оса", 10 командных пунктов, восемь орудий полевой артиллерии, а также три станции артиллерийской разведки производства стран НАТО. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами ПВО за сутки сбиты в воздухе: украинский Су-24 в районе города Изюма, 16 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три "Байрактара ТБ-2" в районах населённых пунктов Рожина, Карашева и Максима Горького", — добавил Конашенков.

Также группа "ночных охотников" — вертолёты Ка-52 и Ми-28н — уничтожили восемь украинских танков, пять БМП и БТР, девять автомобилей и тягачей, три дота, семь орудий полевой артиллерии и миномётов.