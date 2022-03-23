ВС РФ высокоточным оружием уничтожили арсенал ВСУ под Ровно

Всего же с начала российской спецоперации на Украине уничтожено 184 самолёта и вертолёта ВСУ, 246 беспилотников, 189 ЗРК, 1558 танков и других боевых бронированных машин.

Вечером 22 марта Вооружённые силы РФ высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесли удар по арсеналу ВСУ в населённом пункте Оржев в 14 километрах от города Ровно. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В результате удара уничтожен крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе поступившей из западных стран", — добавил он.

Всего же с начала российской спецоперации на Украине уничтожено 184 самолёта и вертолёта ВСУ, 246 беспилотников, 189 зенитных ракетных комплексов, 1558 танков и других боевых бронированных машин, 156 установок реактивной системы залпового огня, 624 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 1354 единицы специальной военной автотехники.