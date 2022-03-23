Зеленский заявил, что переговоры с Россией продвигаются вперёд "шаг за шагом"

По словам украинского лидера, обсуждение между сторонами проходит фактически каждый день.

Переговоры между Москвой и Киевом по поводу урегулирования ситуации на Украине продвигаются вперёд. Об этом сообщил лидер Незалежной Владимир Зеленский в своём видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.