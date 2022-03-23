Зеленский заявил, что переговоры с Россией продвигаются вперёд "шаг за шагом"
По словам украинского лидера, обсуждение между сторонами проходит фактически каждый день.
Переговоры между Москвой и Киевом по поводу урегулирования ситуации на Украине продвигаются вперёд. Об этом сообщил лидер Незалежной Владимир Зеленский в своём видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
"Украинские представители участвуют в переговорах, которые продолжаются фактически каждый день. Это очень сложно, иногда скандально. Но шаг за шагом мы продвигаемся вперёд", — сказал украинский президент.
Напомним, 21 марта завершился очередной раунд российско-украинских переговоров. Как и ожидалось, встреча, прошедшая в этот раз в онлайн-формате, не дала каких-то существенных результатов. Она продлилась всего полтора часа. После переговоров Зеленский заявил, что возможные компромиссные договорённости с Россией, в том числе касающиеся гарантий безопасности, должны быть вынесены на референдум на Украине. Президент считает, что страна может согласиться с тем, что она не будет вступать в НАТО, но получит гарантии от отдельных стран – членов альянса. На это заявление Зеленского отреагировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в словах украинского лидера речь идёт об обсуждении "внутригосударственных процедур". При этом он посетовал, что переговорный процесс с Киевом идёт "гораздо медленнее, чем хотелось бы".