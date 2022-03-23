Сбил штурмовик из ПЗРК: В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных в ходе "Операции Z"

Военное ведомство сообщило в этот раз о самоотверженности младшего сержанта Евгения Балухты, капитана Антона Михайлуся, а также старшего лейтенанта Алексея Гришина.

Евгений Балухта. Фото © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ рассказало о новых актах мужества и героизма российских военнослужащих, проявленных в ходе "Операции Z" на Украине. Так, самообладание и выдержка, проявленные младшим сержантом Евгением Балухтой под огнём противника при освобождении от украинских националистов одного из населённых пунктов, посеяли панику в рядах неприятеля.

Российский военнослужащий метким огнём из орудия боевой машины уничтожил вражеский грузовой автомобиль, в котором находилось около 25 националистов, а также подвижный пункт управления. В результате враг бросил позиции, оружие, боевую технику и отступил. А наш отряд захватил документы со сведениями о дислокации подразделений противника, информацией о минировании дорог на предполагаемом маршруте передвижения российских войск. Полученные сведения позволили передовому отряду батальонной тактической группы освободить населённый пункт от националистов без потерь.

Антон Михайлусь. Фото © Минобороны РФ

Начальник штаба понтонно-переправочного батальона — капитан Антон Михайлусь — выдвинулся к искусственному завалу, оборудованному националистами, и, рискуя собственной жизнью, обнаружил и обезвредил девять противотанковых мин и два самодельных взрывных устройства повышенной мощности, изготовленных из артиллерийских снарядов. А когда стемнело, он скрытно переместился на другую сторону завала и, оказавшись со стороны националистов, будучи отрезанным от своих войск, продолжил выполнять задачу по разминированию. Самоотверженные действия Антона позволили пропустить бронетехнику наших войск для развития наступления, избежав потерь на участке заграждений.

Алексей Гришин. Фото © Минобороны РФ

Зенитный ракетный взвод, возглавляемый старшим лейтенантом Алексеем Гришиным, подвергся внезапному нападению украинских националистов. Российские военные были атакованы с воздуха огнём вражеского штурмовика Су-25. Мгновенно оценив ситуацию, невзирая на обстрел, Алексей лично произвёл точный выстрел из переносного ЗРК по самолёту врага, в результате чего штурмовик противника был подбит, лётчик катапультировался. Наступающие силы противника лишились поддержки с воздуха, что позволило российским десантникам отразить атаку неприятеля и перейти в контрнаступление. Лётчик был взят в плен, полученная от него информация позволила российскому командованию развить успех.