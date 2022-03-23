Пушилин объяснил значение денацификации Украины

Он отметил, что сейчас в Незалежной всюду проникла отрава нацизма: от законодательства до быта.

Необходимо зачистить Украину от любых проявлений нацистской идеологии. В этом и состоит денацификация, сказал "Газете.ru" глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, процесс может пройти в несколько этапов, один из которых — наказание преступников, которые отдавали приказы убивать жителей Донбасса или лично совершали злодеяния.

"Денацификация — это очищение общества на всех уровнях от влияния нацистской идеологии. Отрава нацизма на Украине проникла всюду — от законодательства до быта, от закона об образовании до названий улиц в честь [Степана] Бандеры и прочих фашистов. Она (денацификация. — Прим. Лайфа) предполагает отказ от ложных символов и нацистских идей, которые получили распространение на Украине и были направлены против всего русского, а антироссийская политика возведена в ранг государственной", — пояснил он.

Глава ДНР отметил, что итогом российской спецоперации должна стать мирная Украина без каких-либо проявлений нацизма как в самом обществе, так и в государственном аппарате управления.