Пушилин заявил, что Запад нашёл бы повод для санкций против России и без Донбасса
При этом он напомнил, что любые рестрикции больно ударяют и по создателям. Зарубежные компании теряют прибыль из-за разрыва торговых отношений с Москвой.
Западные санкции были, есть и будут. Их цель — максимальное ослабление России, поэтому повод для них всегда найдётся и без "Операции Z", заявил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с "Газетой.ru".
"А повод был бы уже выбран по ситуации. Не было бы Донбасса — был бы Крым, не было бы Крыма — были бы Курилы, не было бы Курил — был бы Калининград, не было бы Калининграда — речь шла бы об ущемлении прав меньшинств…" — уточнил политик.
Он подчеркнул, что санкции негативно сказываются и на тех, кто их вводит. Так, иностранные компании, покидающие российский рынок, лишаются огромного дохода. А освободившиеся ниши обязательно займут другие, нужно лишь немного подождать.
Ранее Лайф рассказывал, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан анонсировал ужесточение санкций против России после саммита в Брюсселе. Соответствующие решения должны быть приняты во время поездки американского лидера Джо Байдена в Европу. Он также планирует обсудить изменение расстановки сил НАТО.
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