При этом он напомнил, что любые рестрикции больно ударяют и по создателям. Зарубежные компании теряют прибыль из-за разрыва торговых отношений с Москвой.

Западные санкции были, есть и будут. Их цель — максимальное ослабление России, поэтому повод для них всегда найдётся и без "Операции Z", заявил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с "Газетой.ru".

"А повод был бы уже выбран по ситуации. Не было бы Донбасса — был бы Крым, не было бы Крыма — были бы Курилы, не было бы Курил — был бы Калининград, не было бы Калининграда — речь шла бы об ущемлении прав меньшинств…" — уточнил политик.

Он подчеркнул, что санкции негативно сказываются и на тех, кто их вводит. Так, иностранные компании, покидающие российский рынок, лишаются огромного дохода. А освободившиеся ниши обязательно займут другие, нужно лишь немного подождать.