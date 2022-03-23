Зеленский обратится к депутатам парламента Швеции по видеосвязи 24 марта

Ранее он выступил уже перед парламентами Великобритании, Италии, Канады и ФРГ, а также перед Конгрессом США.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен завтра, 24 марта, обратиться по видеосвязи к депутатам Риксдага — парламента Швеции, сообщается в опубликованном пресс-релизе законодательного органа.

Выступление Зеленского назначено на 10:55 (12:55 мск). Спикер Риксдага Андреас Норлен в свою очередь заявил, что шведский парламент поддерживает Украину в борьбе "за свою свободу".

"Для меня большая честь, что президент Украины хочет выступить перед парламентом в разгар войны. Риксдаг принял решение об уникальных мерах поддержки для Украины и по-прежнему поддерживает борьбу страны за свою свободу", — отметил Норлен.