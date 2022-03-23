ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 марта 2022, 15:32

Зеленский обратится к депутатам парламента Швеции по видеосвязи 24 марта

Ранее он выступил уже перед парламентами Великобритании, Италии, Канады и ФРГ, а также перед Конгрессом США.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен завтра, 24 марта, обратиться по видеосвязи к депутатам Риксдага — парламента Швеции, сообщается в опубликованном пресс-релизе законодательного органа.

Выступление Зеленского назначено на 10:55 (12:55 мск). Спикер Риксдага Андреас Норлен в свою очередь заявил, что шведский парламент поддерживает Украину в борьбе "за свою свободу".

"Для меня большая честь, что президент Украины хочет выступить перед парламентом в разгар войны. Риксдаг принял решение об уникальных мерах поддержки для Украины и по-прежнему поддерживает борьбу страны за свою свободу", — отметил Норлен.

В офисе Зеленского анонсировали его выступление на саммите "Большой семёрки"
В офисе Зеленского анонсировали его выступление на саммите "Большой семёрки"

А ранее Лайф сообщал, что Зеленский высказался за референдум по итогам переговоров с Россией. Украинский лидер считает нормальным компромиссом ситуацию, когда страна согласится с тем, что она не будет вступать в НАТО, но получит гарантии от отдельных стран – членов альянса.

BannerImage

Getty Images / Ukrinform / Future Publishing

Виктория Дитрих
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • швеция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar